Десятки человек пострадали при столкновении катера с китом в Японии

В Японии в результате столкновения пассажирского катера с китом пострадали более 80 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местную береговую охрану.

На телеканале подчеркнули, что катер «предположительно» столкнулся с китом.

По данным NHK, в общей сложности на судне находились 125 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Отмечается, что в результате инцидента 13 человек получили серьезные ранения. Известно, что из-за столкновения катер получил 15 см трещину. Также на судне оказались повреждены подводные крылья.

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На телеканале рассказали, что катер двигался из порта города Ниигата к острову Садо со скоростью 80 км/ч. После столкновения судно смогло добраться до пункта назначения.

Ранее сообщалось, что Япония решила возобновить китобойный промысел.