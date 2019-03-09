В Колумбии разбился самолет с мэром поселения

В Колумбии во время аварийной посадки разбился самолет Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines, на его борту находились мэр поселения Тарайра, а также ее муж и дочь. Об этом сообщает El Tiempo.

По данным издания, все находившееся на борту люди погибли. Очевидцы рассказали El Tiempo, что самолет загорелся во время посадки.

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Причины крушения самолета в настоящий момент неизвестны, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в жилую многоэтажку во Флориде.