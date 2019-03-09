Умер Павел Красноцветов

Настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов скончался на 88-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

«После тяжелой болезни 9 марта на 88-м году жизни отошел ко Господу настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов», — говорится в сообщении.

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Отпевание пройдет 13 марта в Казанском соборе. Похороны состоятся на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Павел Красноцветов служил настоятелем Никольского собора в Вене, Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. С октября 1996 года был настоятелем и председателем приходского собрания Казанского собора. Священник был награжден многими церковными орденами, патриаршим крестом.