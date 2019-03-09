На сообщение о чиновнике, связавшего лень учителя с зарплатой, отреагировали в Чувашии

В пресс-службе администрации главы Чувашии опровергли сообщения СМИ о том, что руководитель администрации местного главы Юрий Васильев говорил о том, что зарплата учителей и врачей якобы зависит от их лени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Васильев объяснил ленью низкие зарплаты врачей и учителей.

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В пресс-службе рассказали, что Васильев никогда не делал таких заявлений, подчеркнув, что у них есть видео и аудиозаписи его выступления.

«Информация о том, что руководитель администрации главы Чувашской Республики Юрий Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности», — сказал представитель администрации.

В пресс-службе добавили, что слова Васильева о зарплатах бюджетников, которые были искажены СМИ, касались учителей и врачей, которые работают на полставки.