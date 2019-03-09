Москвичей предупредили о сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 7.00 до 17.00 9 марта в Москве ожидаются порывы ветра 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Москве самым теплым днем за всю весну признали субботу, 9 марта.

По словам специалиста, температура воздуха днем 9 марта была на пять градусов выше климатической нормы.