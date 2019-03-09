Чувашский чиновник объяснил ленью низкие зарплаты врачей и учителей

Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев заявил на сессии Госсовета республики, что учителя и врачи, которые получают небольшие зарплаты, мало работают. Слова чиновника приводит портал Ch.versia.ru.

Васильев признал, что в России есть бюджетники, которые «получают мало». Однако, добавил чиновник, такие специалисты «мало работают».

Реклама

«Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — подчеркнул Васильев.

Ранее сообщалось, что начальница финансового отдела городской администрации Новочебоксарска незаконно издала 39 приказов о своем премировании.