Синоптики назвали 9 марта пиком потепления в Москве

В Москве самым теплым днем за всю весну признали субботу, 9 марта, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалиста, температура воздуха днем 9 марта была на пять градусов выше климатической нормы.

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»[Сегодняшняя температура] является самым высоким показателем этого года, но это еще не окончательные данные», — уточнил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +5°С.

Также синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве, а в МЧС предупредили о сильном ветре в Москве