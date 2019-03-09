Массовое ДТП парализовало движение на Приморском шоссе под Петербургом

Под Петербургом на Приморском шоссе в районе станции Горская движение парализовано из-за столкновения около десяти автомобилей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на УГИБДД по городу и области.

Уточняется, что авария произошла в сторону Санкт-Петербурга.

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По последим данным, движение на шоссе полностью приостановлено. По словам автомобилистов, время ожидания в пробке достигло уже полутора часов.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Информации о пострадавших пока не было.

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