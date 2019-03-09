Евросоюз введет визы для граждан США

Европейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает CNN.

Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.

В материале говорится, что теперь для туристов из США будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону. Виза будет действовать в течение трех лет, ограничений на число поездок при этом не будет.

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Подчеркивается, что на данный момент американские граждане могут приезжать в Европу без визы на 90 дней.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон снизили стоимость виз.