Убивший шесть человек в мечети канадец обжаловал приговор

Адвокаты канадца Александра Биссоннетта, осужденного за убийство шести человек при нападении на мечеть Квебека в 2017 году, обжаловали приговор. Об этом сообщает CBC.

До этого со стороны обвинения потребовали, чтобы 29-летнего канадца осудили на 150 лет заключения и, если бы суд согласился, то наказание бы стало самым суровым за всю канадскую историю. В феврале 2019 года суд приговорил его на 40 лет тюрьмы без права на досрочное освобождение, уточняет издание.

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Однако, по словам адвокатов, они в обжаловании назвали это решение судьи «незаконным» и теперь Биссоннетт может досрочно освободиться спустя 25 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что напавшему на мечеть в Квебеке предъявлены обвинения по 11 пунктам.