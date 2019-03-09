В аварии в Подмосковье погибли два человека

В Московской области в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, а семь пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя в экстренных службах региона.

Уточняется, что ДТП произошло на дороге Р-105 в городском округе Ликино-Дулево.

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По словам источника, два человека из девяти скончались, пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы с различными травмами. Еще одному пострадавшему и ребенку оказали медицинскую помощь на месте.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее стало известно, сколько всего было аварий на западе Москвы.