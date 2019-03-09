В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта

Полиция Хьюстона проинформировала о смерти школьника, который пострадал во время конфликта из-за шоколадного пирожного брауни. Об этом сообщает KPRC 2 Houston.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 6 марта. Двое подростков поссорились из-за десерта, в результате чего один из них был ранен в глаз, а другой сбежал с места происшествия.

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«К сожалению, 14-летний (школьник. — Газета.Ru), получивший ножевое ранение в среду по адресу бульвар Беллэр 6436, умер», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний подросток скончался после посещения стоматологического кабинета.