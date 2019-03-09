Под Киевом горят поля, в опасности жилые дома

На Украине одновременно в нескольких селах, которые расположены под Киевом, горит сухая трава. Об этом сообщает ТСН.

Согласно имеющейся информации, речь идет о Вышгородском районе. Горение травы происходит сразу на нескольких сотнях кв. м. В селе Ваховка огонь приблизился к жилым домам. Два строения деревни полностью сгорели, прежде чем пожарным удалось остановить распространение пламени.

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По последним данным, огонь удалось локализовать, но не ликвидировать. Пожарные не делают прогнозов по поводу того, когда возгорание удастся устранить полностью.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар.