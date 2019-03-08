Бывшая жена выигравшего в лотерею $273 млн отказалась его возвращать

Бывшая жена американского безработного, выигравшего в лотерею $273 млн., заявила, что не намерена возобновлять с ним отношения. Об этом сообщает Fox News.

«Я не собираюсь ничего делать. У меня есть моральные принципы», — сказала она.

По ее словам, она сомневается, что ее бывший муж поделится с ней деньгами, но надеется, что он «поступит правильно».

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По данным телеканала, пара была замужем 15 лет, но осенью 2018 года они развелись.

Как отмечается, женщина выплачивает бывшему мужу супружеские алименты.

Ранее безработный американец выиграл в лотерее $27З млн.