Названы страны с самой опасной водой из-под крана

Туристическая компания Globehunters составила перечень стран, в которых водопроводная вода небезопасна для здоровья и может стать причиной смертельных инфекций. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в список вошли 187 стран. Причем в этом списке присутствуют Россия и бывшие республики СССР, за исключением Эстонии.

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Как отмечается, Центральная Америка, Африка, Азия и Ближний Восток, считаются регионами с наиболее опасной водопроводной водой.

При этом вода из-под крана в странах, вошедших в этот список, не грязная, а просто не подходит для питья. Это означает, что человек может заболеть, потому что патогенные микроорганизмы в воде чужды его иммунной системе.

В США, Канаде, Австралии, Японии, Саудовской Аравии, Южной Кореи и большинстве стран ЕС водопроводная вода признана безопасной.

По информации Всемирной организации здравоохранения, около 842 тысяч человек ежегодно умирают от диареи, полученной из-за небезопасной воды.

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