В России могут ввести уголовное наказание за похищение ребенка вторым родителем

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем., передает RT.

Письмо с соответствующим предложением она направила премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По словам Волынец, после развода супругов суд определяет, с кем остаются общие дети. При этом часто второй родитель безосновательно удерживает у себя ребенка, что предлагается считать похищением.

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«В случае первичного нарушения предлагаю оформлять протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 50 тыс. рублей. При повторном похищении рецидивист должен быть привлечен уже к уголовной ответственности по статье 126 УК России «Похищение человека», — сказано в письме.

При этом если ребенок старше 10 лет захочет жить с родителем-нарушителем, то суд может рассмотреть это как повод освободить второго родителя от уголовной ответственности.