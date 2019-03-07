В доме на Алтае взорвался газ, есть жертвы

В управлении МЧС по Алтайскому краю проинформировали о взрыве в доме в Алтайском крае, при котором погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел около 9.00 (5.00 мск) в одной из квартир, расположенной в двухэтажном кирпичном жилом доме.

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«Пожар сопровождался хлопком, который унес жизни двоих человек, еще двое получили травмы», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за неисправности газовых приборов или из-за воспламенения газовоздушной смеси в результате неправильной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что неизвестные заявили о «минировании» «Москва-сити».