В Новороссийске задержали двух мормонов из США

В Новороссийске задержаны два гражданина США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Госдепа и официального представителя МИД России Марию Захарову.

Захарова подтвердила телеканалу, что в Новороссийске задержаны два представителя церкви.

Реклама

В Госдепе, в свою очередь, также подтвердили задержание двух американских граждан, однако из соображений конфиденциальности не стали раскрывать их личные данные.

Представитель церкви также рассказал телеканалу, что американцы были волонтерами и их задержали в местном молитвенном доме.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов на Гаити задержали граждан США.