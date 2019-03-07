В Новороссийске задержали двух мормонов из США
В Новороссийске задержаны два гражданина США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Госдепа и официального представителя МИД России Марию Захарову.
Захарова подтвердила телеканалу, что в Новороссийске задержаны два представителя церкви.
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В Госдепе, в свою очередь, также подтвердили задержание двух американских граждан, однако из соображений конфиденциальности не стали раскрывать их личные данные.
Представитель церкви также рассказал телеканалу, что американцы были волонтерами и их задержали в местном молитвенном доме.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов на Гаити задержали граждан США.