После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек

На юго-востоке Москвы возле станции метро «Рязанский проспект» около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полиция задержала 10 человек для дальнейшего разбирательства.

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«Один из участников конфликта произвел выстрелы в сторону оппонентов, его поймать пока не удалось, ведется розыск», — рассказал источник.

О пострадавших в результате драки и стрельбы не сообщается.