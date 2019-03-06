После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек
На юго-востоке Москвы возле станции метро «Рязанский проспект» около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что полиция задержала 10 человек для дальнейшего разбирательства.
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«Один из участников конфликта произвел выстрелы в сторону оппонентов, его поймать пока не удалось, ведется розыск», — рассказал источник.
О пострадавших в результате драки и стрельбы не сообщается.