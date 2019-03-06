Британцу дали пожизненное за подготовку теракта в Лондоне

Британец Льюис Ладлоу был приговорен к пожизненному заключению за планирование теракта в Лондоне. Об этом сообщает «Би-би-си».

Приговор был вынесен судьей центрального суда Лондона Николасом Хилльярдом.

27-летний Ладлоу, страдающий аутизмом, в 2018 году признал свою вину в планировании теракта в городе и попытке примкнуть к ИГ (организация запрещена в России).

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Ладлоу, планировавший теракт на Оксфорд-Стрит, сможет просить о досрочном освобождении не раньше, чем через 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Лондоне заложили бомбы.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.