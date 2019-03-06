Во Львове похитили барельеф советского разведчика

Во Львове на Холме Славы украли бронзовый барельеф с надгробной плиты советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора музея «Лычаковское кладбище» Михаила Нагая.

Уточняется, что была похищена пластина с указанием имени и фамилии разведчика.

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Директор Нагай заявил, что это не первый случай кражи с Холма Славы. По его словам, свободный доступ на мемориал облегчает акты вандализма.

Николай Кузнецов был советским разведчиком, который в годы Великой Отечественной войны находил развединформацию на территории Украины. Так, он узнал о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о готовившемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране.

Отмечается, что в последние годы на Украине увеличилось количество актов вандализма на почве межнациональной ненависти. Националисты уже давно выступают против увековечивания памяти Кузнецова, разрушив несколько монументов, установленных в его честь.

Ранее сообщалось, что рабочие просверлили барельеф ангела на историческом здании в Петербурге.