В США шотландец инсценировал свою смерть, чтобы избежать обвинения в изнасиловании

В США турист из Шотландии инсценировал собственную смерть, чтобы избежать уголовного преследования за серию эпизодов сексуального насилия у себя на родине, сообщает Buzzfeed.

Ким Гордон, приехавший в Калифорнию, был объявлен пропавшим без вести. О пропаже 25 февраля сообщил полиции его 17-летний сын. По словам подростка, Гордон утонул во время дайвинга у пляжа Монастери из-за сильного течения. Несколько дней поисков не дали результатов.

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Следствие предполагает, что Гордон мог инсценировать собственную смерть, чтобы избежать правосудия. В Шотландии против Гордона выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях.

«Сын не видел непосредственно момент входа Гордона в воду», — сообщил шериф Майкл Далингтон.

Следствие полагается исключительно на слова сына. В случае, если он солгал, против него может быть возбуждено уголовное дело за ложный донос в полицию.