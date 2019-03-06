Путин подписал закон о паллиативной медпомощи

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной медицинской помощи. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте закона уточняется, что под паллиативной помощью понимается комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, а также на облечение боли и других тяжелых проявлений.

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Подчеркивается, что она будет оказываться в амбулаторных условиях, в том числе и на дому, а также в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Осуществлять паллиативную помощь будут только квалифицированные медицинские работники.

В тексте документа говорится, что для облегчения боли будут использоваться, в том числе, наркотические и психотропные лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи.