Путин подписал закон о паллиативной медпомощи
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной медицинской помощи. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте закона уточняется, что под паллиативной помощью понимается комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, а также на облечение боли и других тяжелых проявлений.
Подчеркивается, что она будет оказываться в амбулаторных условиях, в том числе и на дому, а также в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Осуществлять паллиативную помощь будут только квалифицированные медицинские работники.
В тексте документа говорится, что для облегчения боли будут использоваться, в том числе, наркотические и психотропные лекарственные препараты.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи.