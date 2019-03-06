Число задержанных нелегалов на границе США стало рекордным

В США число семей, задержанных за попытку незаконно попасть в страну через границу с Мексикой, за месяц выросло на 50% в связи с введенным президентом США Дональдом Трампом режимом ЧП, сообщает Washington Times.

По данным агентства национальной безопасности (АНБ), более 36 тысяч человек были задержаны, что что стало абсолютным рекордом. За последние месяцы пограничным патрулям попались более 70 групп, состоящих из, как минимум, сотен мигрантов.

Реклама

У пограничных служб уходит много времени на оформление и транспортировку групп нелегалов. Как отмечает издание, этим пользуются контрабандисты наркотиков. Пока сотрудники пограничной службы отвлекаются, контрабандисты успевают перебросить незаконный груз через границу.

«Мы столкнулись с тревожными тенденциями», — заявил глава таможенной службы США Кевин Макаленан.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал наложить вето на резолюцию об отмене ЧП на границе с Мексикой.