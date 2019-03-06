Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, переведена в колонию в связи с систематическими нарушениями условий отбывания наказания, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны.

В сообщении ведомства говорится, что осужденная Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом ограничения, не выполняя таким образом свои обязанности.

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28 июля суд Узбекистана предъявил Гульнаре Каримовой обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и еще нескольких преступлениях. Сообщается, что она имеет активы в ряде стран на общую сумму $1,3 млрд. Каримова отбывала пятилетний срок за хищения и вымогательства денежных средств. наказания по месту жительства ее дочери в Ташкенте.

В 2017 году сообщалось, что в Узбекистане требуют арестовать российскую недвижимость Гульнары Каримовой.