В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам

Пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее, сообщает ТАСС со ссылкой на консула в Пусане Романа Быкова.

«Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, ещё трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», — сказал он.

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Дипломат добавил, что у россиян есть неделя на то, чтобы подать апелляцию на вынесенный приговор.

По словам Быкова, в ближайшее время сотрудники консульства намерены встретиться с моряками, которые в настоящий момента находятся в следственном изоляторе.