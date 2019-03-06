Пожарная сигнализация сработала в метро Лондона после обнаружения бомб

Полиция Лондона закрыла станцию метро Kings Cross — St.Pancras после срабатывания пожарной сигнализации, передает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление транспорта.

Полиция также эвакуировала пассажиров и пересадила их на автобусы.

До этого полиция сообщила об обнаружении трех взрывных устройств в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити, а также на столичном железнодорожной станции Лондон-Ватерлоо.

По внешним признакам специалисты определили, что найденные взрывные устройства могут мгновенно воспламениться.