Пожарная сигнализация сработала в метро Лондона после обнаружения бомб

Полиция около станции Ватерлоо в Лондоне после обнаружения подозрительной посылки, 5 марта 2019 года Peter Nicholls/Reuters

Полиция Лондона закрыла станцию метро Kings Cross — St.Pancras после срабатывания пожарной сигнализации, передает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление транспорта.

Полиция также эвакуировала пассажиров и пересадила их на автобусы.

До этого полиция сообщила об обнаружении трех взрывных устройств в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити, а также на столичном железнодорожной станции Лондон-Ватерлоо.

По внешним признакам специалисты определили, что найденные взрывные устройства могут мгновенно воспламениться.