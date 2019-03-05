В Москве продавец избил подростка ремнем

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как сотрудник одного из продуктовых магазинов в Москве избил подростка ремнем, передает РИА «Новости».

По данным СУ СК по столице, 28 февраля двое несовершеннолетних в продуктовом магазине взяли печатную рекламную продукцию, чтобы сдать ее в макулатуру. Однако продавец магазина решил, что подростки хотят «похитить» буклеты и повел их в подсобное помещение для дальнейшего разбирательства.

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«После чего между ними произошла словесная ссора, в ходе которой сотрудник магазина вытащил ремень и нанес юноше не менее десяти ударов. Его действия были пресечены другим сотрудником, а несовершеннолетние отпущены», — сообщили в СК.

Против продавца заведели уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство).