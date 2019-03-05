Вышинскому вручили обвинительный акт

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Адвокат Андрей Доманский сообщил, что его подзащитный, глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский ознакомился с материалами уголовного дела и получил обвинительный акт, передает РИА «Новости».

«Он уже с делом ознакомился. Сегодня ему вручили обвинительный акт», — рассказал Доманский.

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При этом, по его словам, арестованному Вышинскому не удалось ознакомиться со «значительными массивами информации» по его уголовному делу, которые хранятся на электронных носителях.

Адвокат отметил, что следствие по делу Вышинского окончено, далее материалы будут переданы в суд.

Ранее сообщалось, что суд на Украине продлил арест Вышинского.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.