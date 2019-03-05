В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы на 8 марта

Роспотребнадзор посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами на 8 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Покупка цветов – дело не только интересное, но и достаточно ответственное», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при покупке живых цветов необходимо обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим.

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В Роспотребнадзоре также добавили, что цветы с полностью раскрытым бутоном стоят значительно меньше, чем цветы с полураскрытыми бутонами.

В ведомстве подчеркнули, что цветы не стоит надолго оставлять без воды.

Ранее синоптики рассказали о погоде 8 марта в столице.