Роскосмос уволит назвавшего жителей хрущевок «скотобазой» чиновника

Комиссия по этике Роскосмоса рекомендовала уволить сотрудника, который назвал жителей хрущевок «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

«Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», — говорится в сообщении.

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При этом в сообщении Роскосмоса не приводится имя уволенного сотрудника.

Ранее Роскосмос признал, что пользователь фейсбука Станислав Жарков, назвавший в интернет-дискуссии жителей хрущевок «скотобазой», является их сотрудником.