Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана
Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.
Отмечается, что многие евреи утверждали, что Папа Пий XII закрывал глаза на Холокост, поэтому Папа Франциск решил раскрыть секретные данные Ватикана.
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По словам Папы Франциска, архив откроется 2 марта 2020 года.
Ранее Папа Римский попросил сделать католическую церковь безопасной для детей.
Пий XII — Папа Римский с 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года.