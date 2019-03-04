Появилось видео расстрела российского топ-менеджера под Оренбургом

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент убийства замдиректора отделения «Оренбургэнерго». Ролик опубликован на YouTubе-канале СК по региону.

Мужчине нанесли огнестрельные ранения прямо на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Тело 38-летнего убитого нашли местные жители, уточнили в ведомстве.

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Отмечается, что момент выстрела был снят одной из камер видеонаблюдения.

На записи видно, как неизвестный человек стреляет в российского топ-менеджера. После этого он быстро уходит, но через несколько секунд вновь возвращается и делает контрольный выстрел в упавшего мужчину.

Ранее сообщалось, что российского топ-менеджера расстреляли в подъезде под Оренбургом.