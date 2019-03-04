Назвавшего жителей хрущевок «скотобазой» чиновника проверит комиссия

Роскосмос сформирует комиссию по этике для проверки высказывания сотрудника, который назвал жителей хрущевок «скотобазой», передает ТАСС.

»Госкорпорация «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», — сообщили в Роскосмосе.

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Ранее сообщалось, что в сети разгорелся скандал после того, как руководитель отдела нормативно-правового обеспечения »Роскосмоса» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой».

Госкорпорация Роскосмос признала, что пользователь фейсбука Станислав Жарков, назвавший в интернет-дискуссии жителей хрущевок «скотобазой», является их сотрудником.