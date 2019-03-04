Стало известно, когда в Москве растает снег

Глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, когда в Москве растает снег, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет раньше обычного.

«Климатическая весна обычно приходит в Москву в 20-х числах марта. Если посмотреть прогноз на ближайшие дни, то мы идем с опережением этого графика. Поэтому это может случиться немного раньше», — сказал Киктев.

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Он также рассказал,что в праздничные дни — с 8 по 10 марта — погода в столице будет теплой, ожидается около +8 +9°С.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в марте будет теплее, чем в прошлом году.