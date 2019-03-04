Sky News: полиция Солсбери не знала о проживании бывшего шпиона из России

Главный констебль графства Уилтшир Кир Притчард заявил, что «не подозревал, что бывший шпион Сергей Скрипаль жил в Солсбери», передает Sky News.

После отравления Сергея Скрипаля Притчард требует, чтобы власти сообщили ему, проживают ли другие высокопоставленные лица в графстве, которые могут быть подвергнуты опасности. Правоохранительные органы должны обеспечивать гарантии безопасного проживания, в том числе и для бывших агентов, поясняет британский телеканал.

Реклама

«Как только я узнаю о людях и получу информацию и разведданные, я сделаю все возможное, чтобы защитить людей на нашей территории. Это основная обязанность моей службы как констебля, я могу знать только то, что знаю. Очевидно, было принято решение не информировать полицию и не информировать главного констебля, и я уважаю это решение», — сказал Притчард.

Притчард отметил, что проблемы после инцидента и глубоко укоренившаяся тревога людей все еще остаются. По его словам, долгосрочные последствия «Новичка» до сих пор неясны. В частности, в настоящее время полицейский Ник Бейли, который контактировал с ядом при обыске дома, делает успехи в выздоровлении, говорится в материале.

Бывший двойной шпион и экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии после нападения с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они выписаны из больницы и находятся под защитой британских властей, их местонахождение неизвестно.

Ранее The Guardian рассказала о жизни Солсбери спустя год после атаки c использованием «Новичка».