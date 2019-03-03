Стало известно, сколько всего было аварий на западе Москвы

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В столичном ГИБДД рассказали, что на 59-ом километре внутренней стороны МКАД в районе Кунцево было восемь аварий, передает РИА «Новости».

Отмечается, что всего в авариях пострадали чуть больше 20 авто.

На МКАД произошли две аварии с участием 4-х машин, три аварии с участием 3-х машин и одна с участием 2-х автомобилей. Приблизительно в это же время на внешней же стороне дороге столкнулись 3 машины, а также было еще одно ДТП с участием 2-х автомобилей, рассказали в ГИБДД.

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По последним данным, движение после серии аварий уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД раскрыли детали массового ДТП на западе Москвы.