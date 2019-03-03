Бывший советник убитого главы ДНР опроверг сообщения об аресте экс-министра

Александр Казаков, экс-советник убитого главы ДНР Александра Захарченко, заявил, что якобы арестованный в Ростове бывший министр финансов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев находится на свободе. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

В качестве доказательства он прикрепил фотографию, где он находится с Тимофеевым в кафе.

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«Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и... ржем. Ребята, не надоело?» — подписал фотографию Казаков.

Ранее региональные СМИ сообщали, что Тимофеев арестован в Ростове-на-Дону по подозрению в рейдерском захвате агропромышленного предприятия.