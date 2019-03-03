СМИ: выживший при покушении на Захарченко экс-министр ДНР задержан в Ростове

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Правоохранители задержали бывшего министра финансов ДНР Александра Тимофеева в Ростове-на-Дону по подозрению в рейдерском захвате агропромышленного предприятия. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на источник.

По данным источника, в настоящее время Тимофеев доставлен в Москву для проведения следственных действий. На портале рассказали, что директор ООО «Колос Д» Вадим Савенко обвинил Тимофеева в том, что последний в ноябре 2017 года захватил его предприятие. По словам Савенко, в результате этих действий Тимофеев завладел 850 млн руб.

В DonDay.ru напомнили, что Тимофеев находился в кафе «Сепар» в момент покушения на экс-главу ДНР Александра Захарченко и получил ранения. После того как самопровозглашенную республику возглавил Денис Пушилин Тимофеев был освобожден от всех должностей и приехал в Россию.