В Пулково пассажирский самолет укатился с ВПП

В Санкт-Петербурге самолет Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Пулково. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющую компанию аэропорта.

Согласно имеющейся информации, пассажирский лайнер принадлежит компании Uzbekistan Airways и следовал из Ташкента в Санкт-Петербург.

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«При рулении после посадки самолет выкатился за пределы ВПП», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что четыре самолета, летевшие в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы из-за сильной метели и ветра.