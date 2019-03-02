В Пулково пассажирский самолет укатился с ВПП
В Санкт-Петербурге самолет Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Пулково. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющую компанию аэропорта.
Согласно имеющейся информации, пассажирский лайнер принадлежит компании Uzbekistan Airways и следовал из Ташкента в Санкт-Петербург.
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«При рулении после посадки самолет выкатился за пределы ВПП», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что четыре самолета, летевшие в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы из-за сильной метели и ветра.