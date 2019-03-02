Самолет врезался в жилую многоэтажку во Флориде
В американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в многоэтажное жилое здание, передает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу.
Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл. В результате инцидента погиб пилот.
Уточняется. что самолет врезался в здание между 16-м и 17-м этажами, после чего упал на террасу с бассейном.
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Причины трагедии пока неизвестны.
Ранее в американском штате Калифорния легкомоторный самолет также потерпел крушение в жилом районе.