Самолет врезался в жилую многоэтажку во Флориде

В американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в многоэтажное жилое здание, передает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу.

Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл. В результате инцидента погиб пилот.

Уточняется. что самолет врезался в здание между 16-м и 17-м этажами, после чего упал на террасу с бассейном.

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Причины трагедии пока неизвестны.

Ранее в американском штате Калифорния легкомоторный самолет также потерпел крушение в жилом районе.