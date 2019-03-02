«Криминальная разборка»: раскрыты подробности стрельбы у школы
Причиной стрельбы у школы в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, стала криминальная разборка, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Он отметил, что неизвестные из машины открыли стрельбу по прохожему.
В результате случившегося был ранен один человек.
Реклама
Ранее в управлении Росгвардии по региону сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники ведомства.
Личности нападавших пока неизвестны.