«Криминальная разборка»: раскрыты подробности стрельбы у школы

Причиной стрельбы у школы в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, стала криминальная разборка, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он отметил, что неизвестные из машины открыли стрельбу по прохожему.

В результате случившегося был ранен один человек.

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Ранее в управлении Росгвардии по региону сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники ведомства.

Личности нападавших пока неизвестны.