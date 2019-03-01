Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Константинопольский патриархат отказался выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, передает РИА «Новости».
Об этом говорится в ответе патриарха Варфоломея на письмо антиохийского патриарха Иоанна.
«Вселенский Патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания», — заявили в Константинопольском патриархате.
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При этом патриарх Варфоломей назвал подобное мероприятие бесполезным.
Ранее сообщалось, что в РПЦ оценили интронизацию Епифания.