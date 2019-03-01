Во Франции задержали брата стрелка из Страсбурга

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Во Франции задержали старшего брата Шерифа Шеката, который устроил теракт в Страсбурге в декабре 2018 года. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о 37-летнем Малеке Шекате.

Как отмечается, брат стрелка из Страсбурга был задержан полицией в своей квартире.

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При этом в настоящее время полиция проводит допрос задержанного.

Ранее сообщалось, что у страсбургского стрелка нашли видео с признанием в верности ИГ (организация запрещена в России).

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.