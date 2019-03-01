В Колумбии рассказали об угрозах в адрес Гуайдо
В МИД Колумбии заявили, что угрозы в адрес лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо участились. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идет о реальных угрозах для жизни Гуайдо и его семьи.
Как отмечается, Колумбия считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро несет ответственность за угрозы в адрес Гуайдо.
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При этом Колумбия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что Гуайдо назвал срок возвращения в Венесуэлу.