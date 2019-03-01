В Колумбии рассказали об угрозах в адрес Гуайдо

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В МИД Колумбии заявили, что угрозы в адрес лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо участились. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о реальных угрозах для жизни Гуайдо и его семьи.

Как отмечается, Колумбия считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро несет ответственность за угрозы в адрес Гуайдо.

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При этом Колумбия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Гуайдо назвал срок возвращения в Венесуэлу.