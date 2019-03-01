Турчинов допустил исчезновение украинской нации
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в 2018 году рождаемость на Украине упала на 7%.
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Он также добавил, что данная «черная тенденция» ухудшается с каждым годом.
Турчинов подчеркнул, что около 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей.
Ранее на Украине заявили о двукратном преобладании смертности над рождаемостью.