Турчинов допустил исчезновение украинской нации

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в 2018 году рождаемость на Украине упала на 7%.

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Он также добавил, что данная «черная тенденция» ухудшается с каждым годом.

Турчинов подчеркнул, что около 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей.

Ранее на Украине заявили о двукратном преобладании смертности над рождаемостью.