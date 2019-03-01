На юго-западе Москвы ввели карантин по бешенству
Московские власти ввели карантин на юге столицы из-за заболевания бешенством дикого животного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.
Уточняется, что карантин ввели на территории поселения Первомайское.
Отмечается, что карантин будет действовать с 1 марта до 2 мая 2019 года. На это время в поселении запрещается проводить выставки собак и кошек, а также нельзя торговать домашними животными и вывозить их за пределы поселения.
Ранее сообщалось, что ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори.