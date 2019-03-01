МЧС проверило сообщение о падении вертолета в Подмосковье

Спасатели выяснили, что никакой вертолет не падал в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Отмечается, что о падении вертолета заявил мужчина. Он позвонил спасателям и рассказал, что видел падение вертолета в Одинцовском районе.

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«Информация о падении вертолета не подтвердилась», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МЧС проверяет сообщение о падении вертолета в Подмосковье.