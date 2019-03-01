Отпущенный из СИЗО экс-сенатор дал показания
Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, которого обвиняют в хищении 110 млн. рублей, рассказал, что дал показания против сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что 1 марта Московский городской суд решил освободить бывшего сенатора после года, проведенного под арестом.
По словам Дерева, он рассказал о семье Арашуковых и их преступлениях.
«Да, конечно (давал показания по делу Арашуковых. — «Газета.Ru»)… именно по убийствам», — отметил Дерев.
Экс-сенатор уверен, что его освободили только потому, что Арашуковы задержаны.
Ранее сообщалось, что арестован еще один фигурант дела Арашуковых.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.
Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.