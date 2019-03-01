Австралия пережила самое жаркое лето в истории
По данным Национального бюро метеорологии, Австралия пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений, сообщает «Би-би-си».
За последние три месяца были побиты сотни температурных рекордов. Самым жарким месяцем оказался январь, в течение которого страна пережила как минимум пять самых теплых дней в своей истории.
Средняя температура превысила обычные значения на 2°C, что привело к лесным пожарам, отключению электричества и росту госпитализации. Также отмечались случаи массовой гибели диких лошадей, летучих мышей и рыб.
Жара затронула всю территорию Австралии, но особенно сильная засуха охватила восток и юго-восток страны.
На данный момент Австралия продолжает страдать от сильной засухи.
Ранее сообщалось, что вымершая австралийская крыса стала первой жертвой глобального потепления.