Австралия пережила самое жаркое лето в истории

По данным Национального бюро метеорологии, Австралия пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений, сообщает «Би-би-си».

За последние три месяца были побиты сотни температурных рекордов. Самым жарким месяцем оказался январь, в течение которого страна пережила как минимум пять самых теплых дней в своей истории.

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Средняя температура превысила обычные значения на 2°C, что привело к лесным пожарам, отключению электричества и росту госпитализации. Также отмечались случаи массовой гибели диких лошадей, летучих мышей и рыб.

Жара затронула всю территорию Австралии, но особенно сильная засуха охватила восток и юго-восток страны.

На данный момент Австралия продолжает страдать от сильной засухи.

Ранее сообщалось, что вымершая австралийская крыса стала первой жертвой глобального потепления.